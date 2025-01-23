【波瀾万丈吉田秀彦物語（２７）】新たなリングとなった「戦極」の旗揚げ戦でジョシュ・バーネットに一本負け。戦極では２００８年６月にキックボクサーのモーリス・スミスに一本勝ちして、０９年１月４日にさいたまスーパーアリーナで、菊田早苗と戦います。当時は戦極のリングをどうしていくかで頭がいっぱいで試合内容はよく覚えていないんです。ただ同じ柔道出身の菊田との試合は記憶に残っています。この試合は５分３ラウ