サンリオが開催する、世界最大級のメタバースイベント「Sanrio Virtual Festival 2025」「Sanrio Virtual Festival 2025」と連携した、イベント内で上映されるバーチャルパレード『RYUGU - Generated Paradise』が「HELLO KITTY SMILE」にて特別上映されます☆ HELLO KITTY SMILE「Sanrio Virtual Festival 2025」バーチャルパレード『RYUGU - Generated Paradise』特別上映  上演期間：2025年2月9日（日）〜 4月9