【薬屋のひとりごと ウエハース】 6月 発売 価格：1個165円 バンダイは、カード付ウエハース「薬屋のひとりごと ウエハース」を6月に発売する。価格は1個165円。 本商品は、TVアニメ「薬屋のひとりごと」のキャラクターがデザインされたカードがランダムに入ったカード付ウエハース。全29種のカー