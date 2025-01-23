【モデルプレス＝2025/01/23】三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）が1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩とのハグショットを披露した。【写真】三代目JSB・OMIがハグ “匂わせ”ショット公開◆OMI、PSYCHIC FEVERの中西椋雅との“匂わせ”ショット公開OMIは「アメリカのツアーも頑張るんだよ」と添えて、相手の顔をハートマークのスタンプで隠したハグショットを投稿した。相手と体を密着さ