【モデルプレス＝2025/01/23】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが23日、自身のInstagramを更新。ストーリーズにて、入浴中に転倒し、腕を怪我したことを報告した。【写真】きゃりーの痛々しい腕の傷◆きゃりーぱみゅぱみゅ、本厄の年にお風呂で滑って怪我「うでが痛いよ。。」と、怪我をして絆創膏を貼った様子をアップしたきゃりー。「昨日お風呂で滑って転んで骨折れたかも？ってなりましたがおお打撲ですみました！厄払いに