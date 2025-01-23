兵庫県立芸術文化センター（兵庫県西宮市）は、毎年恒例の「プロデュースオペラ」について、本年、ワーグナーの「さまよえるオランダ人」を上演すると発表、このほど佐渡裕芸術監督らが記者会見を開いた。兵庫県芸術文化センターは開館20周年で、ワーグナーのオペラ上演は今回が初めて。節目の年に満を持し、ドイツ・オペラの頂上に挑む。歌劇「さまよえるオランダ人」の発表会見で。右から妻屋秀和（バス、ダーラント役）、佐渡