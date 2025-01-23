産経新聞社、関西テレビ放送は、2025年4月5日(土)〜5月11日(日)の期間、ギャンブル漫画の金字塔「カイジ」シリーズ史上最大の展覧会「逆境回顧録 大カイジ展」を大阪南港ATCギャラリーにて開催します。 逆境回顧録 大カイジ展 会期：2025年4月5日(土)〜5月11日(日)開館時間：平日13:00〜18:00、土日祝10:00〜18:00(最終入場は各閉館の30分前まで)※4月28日(月)〜5月2日(金)は、10:00〜18:00休館日：会期