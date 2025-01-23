「リング」のハリウッド版「ザ・リング」（2002年）、デヴィッド・リンチ監督の「マルホランド・ドライブ」（2002年）などに出演し、「21グラム」（2004年）ではアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされたこともある女優のナオミ・ワッツ（56）が不妊治療に巨額を費やしたことを明かした。元パートナーの俳優リーヴ・シュレイバー（57）との間に17歳と16歳の子を持つナオミは、リー