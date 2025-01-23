サンリオが毎年実施している、人気の世界最大級のメタバースイベント「Sanrio Virtual Festival」が2025年も開催決定！ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」にて開催される、期間中いつでも楽しめる本格メタバースイベントです☆ サンリオ「Sanrio Virtual Festival 2025」  開催期間：2025年2月9日(日)〜3月9日(日)アーティストパフォーマンス：2025年2月9日(日)、15日(土)、16日(日)、23日(日)、24日(月祝)、3