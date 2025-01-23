２０日、寧夏大学所蔵宋金れんが彫刻特別展で展示された楽舞や雑劇を描いた画像磚。（蘭州＝新華社配信）【新華社蘭州1月23日】中国甘粛省武威市の五涼文化博物館で20日、「寧夏大学所蔵宋金れんが彫刻特別展」が開幕した。宋代と金代のれんが彫刻約100点を展示し、当時の工芸技術や社会状況、美意識を紹介する。同展は宴会、舞楽、戯曲、雑劇のほか、花や霊獣などを描いた多様な彫刻壁画を通して墓室装飾の変遷を示す。木造