「卓球・全日本選手権」（２３日、東京体育館）女子シングルス４回戦が行われ、２１年東京五輪銅メダリストの伊藤美誠（スターツ）は、杉渕栞（ＪＲ北海道）を４−２で下し、白星発進を決めた。序盤から３ゲームを連取。その後は２ゲーム連続で奪われたが、最後は１１−７で勝ち切った。昨年はパリ五輪代表の最終選考大会に位置づけられていた全日本選手権。当時、伊藤も心身ともに張り詰めており、６回戦敗退後には涙を流し