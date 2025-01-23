春闘方針を記者会見で明らかにする電機連合の神保政史会長＝23日午前、東京都千代田区電機メーカーの労働組合でつくる電機連合は23日、今春闘で基本給を底上げするベアの統一要求額を月額1万7千円以上とする方針を発表した。昨年を4千円上回り、比較可能な1998年以降で最高の要求額。高水準の賃上げ基調を維持し、長引く物価高騰による生活への影響や人手不足に対応する。東京都内で開いた中央委員会で正式決定する。賃上げ