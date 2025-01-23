音楽家の渋谷慶一郎氏が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。女性トラブル騒動の渦中にあるタレントの中居正広（52）が芸能界引退を発表したことに私見を述べた。渋谷氏は「中居正広、引退とのことなんだけど」と中居の引退に触れ、「示談金も守秘義務も踏み倒されて引退という私刑を一人のタレントが負ったのに対してフジテレビは一銭も払わないどころか誰一人引責も取らないって流石にまずいのでは」と投げかけた。中居