奈良県斑鳩町出身のオリックス・曽谷龍平投手が２３日、大阪市内の球団施設で、同県の西和警察署から感謝状を贈られた。同署の一日警察署長を務めたこともある曽谷は斑鳩町役場との連携で自転車乗車用ヘルメット着用啓発動画の制作にも尽力していた。感謝状を贈られた曽谷は「こうして感謝状をいただけるということは少しでも貢献できてるのかな」とあいさつ。今後の活動に向けても「もっと活躍して、少しずつですけど、力にな