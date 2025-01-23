日本民間放送連盟（民放連）は２３日、都内で定例会見を開き、民放連会長でフジテレビ副会長の遠藤龍之介氏が、中居正広の女性トラブルについてコメントした。記者からフジテレビの体質について「どこに問題があると感じているか？」と問われた遠藤氏は「あの…例えば、２０２４年という年を考えた時に……」と考えこみながら、「私どもは……非常に悪いパターンで世の中をお騒がせすることが多かった」と話し始めた。「それ