二階、世耕両陣営の争いの構図昨年10月の衆院選で激しい保守分裂選となった自民党和歌山県連で、夏の参院選を舞台に覇権争いが再燃している。二階俊博元幹事長が築いた「王国」に世耕弘成前自民参院幹事長が挑む構図で、両陣営から自民の和歌山選挙区候補に手が挙がっている。公認が得られない場合に無所属での出馬も取り沙汰されており、分裂選への懸念が広がる。二階氏が不出馬を表明した前回衆院選では、後継として三男伸康