女性トラブルが報じられ、事実関係を認めていたタレント中居正広が２３日、ファンクラブサイトで電撃的に引退を発表した。Ｘでは２０１１年に突如、引退を発表した元タレントの島田紳助さんを想起する声があふれ、「島田紳助」がトレンド入りした。紳助さんは、週刊誌などに反社会的勢力との交際が報じられ、記者会見を開き、引退を発表した。一方で、中居は、サイトに掲出した書面で「廃業する」と報告した。事態の真相が