JR北海道とJR東日本が、企画乗車券「北海道＆東日本パス」を早春シーズンに合わせて発売します。「北海道＆東日本パス」発売JR北海道とJR東日本は2025年1月22日、企画乗車券「北海道＆東日本パス」を早春シーズンに合わせて発売すると発表しました。JR東日本の車両（画像：写真AC）。「北海道＆東日本パス」はJR北海道とJR東日本の普通・快速列車（普通車自由席）、BRT（バス高速輸送システム）が連続7日間乗り降り自由になるき