JALは1月24日に国交省に再発防止策を報告することになっている（撮影：尾形文繁）日本航空（JAL）で2024年12月に起きたパイロットの飲酒問題。JALが問題を把握してから、国土交通省へ報告をするまでの4日間の状況が東洋経済の取材で明らかになった。国交省は12月27日、JALに対して業務改善勧告を行っている。勧告の中で「アルコール事案の報告が遅れた事実」を指摘している。実は、鳥取三津子社長をはじめとした関係役員は、国交省