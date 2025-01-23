タレントの中居正広が２３日に芸能界引退を発表したことを受けて、元ＳＭＡＰの稲垣吾郎、草ナギ剛、香取慎吾の３人がこの日、連名でコメントを発表した。以下、コメント全文突然のことでまだ心の整理がついておらず、言葉が見つかりません。現在お話さしあげることは控えさせていただければと思います。ご理解いただきたくお願い申し上げます。ＣＵＬＥＮ稲垣吾郎草ナギ剛香取慎吾