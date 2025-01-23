ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３で２着になり、前走の全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１で７着だったグランジョルノ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ゴールドドリーム）は、雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１９日・大井競馬場、ダート１８００メートル）を目標にする。キャロットクラブが１月２３日、公式ホームページで発表した。この日、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩した。