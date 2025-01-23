ＪＲ京都駅の南東側、崇仁地域にある市営住宅の跡地に、ＪＲ東海グループなどが８階建ての複合ビルを整備する方針が決まりました。京都市によりますと、開発予定地は、京都駅八条口から東に約４５０メートル、徒歩約５分の市営住宅跡地で、市は去年１０〜１２月にかけて、約３２５０平方メートルの活用案を公募していました。有識者や地域住民などでつくる選定委員会は、ＪＲ東海グループのジェイアール東海関西開発が代表を