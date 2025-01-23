J1での2季目を迎えるFC町田ゼルビアは早くも開幕節のチケットが“爆売れ”状態だ。今季開幕節はホームで迎える広島戦（来月16日、町田GIONスタジアム）。同戦チケットにおいて、クラブはクラブゼルビスタ（ファンクラブ会員）に向けた先行販売を19日からスタートした。クラブによると、販売状況が前年同日比（販売初日）218％で過去最高枚数を記録。一部席種によっては残り枚数が少なくなっているという。昨季はJ1昇格初年度