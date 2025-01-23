オリックス・曽谷龍平投手が２３日、大阪・舞洲の球団施設で、奈良県警西和署と奈良・斑鳩町から感謝状を贈呈された。曽谷は２３年１２月に西和署の一日署長を務めると、その後も同署や地元・斑鳩町役場と連携し、昨年４月には自転車乗車用ヘルメット着用動画を制作。自転車用ヘルメット着用の必要性について周知に努め、県民の交通安全意識の高揚に寄与した。西和署管内の地域は２３年１１月２９日から１年間、「交通死亡事