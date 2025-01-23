格闘家の朝倉海が２２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。市場価格１５００万円超の高級車、トヨタの「アルファード」を購入したことを明かした。海は「今日は車を買おうと思ってます。やっぱ新年だしね」と、所属ジムのスポンサーにもなっているカーサービス「エジック」を訪れた。海は「最新のアルファードくそかっこ良いよ新車でいま買えないやつ」と笑み。「エジック」の佐々木社長は「エクゼクティブラウンジのハイ