踏切近くで停車している列車。警察官などが列車の前方部分を入念に調べています。 きょう（2025年1月23日）午前11時半ごろ、ＪＲ函館線朝里駅構内で、中国籍の６０代女性が新千歳空港行きの快速エアポートにはねられる事故がありました。女性は病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 事故があったのは踏切からおよそ５０メートル離れている線路上で、通常ならば立ち入りできない場所でした。なぜ女性はこの