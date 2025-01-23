3月23日、伊東温泉競輪場（9R）で行われる「大阪・関西万博協賛第7回ガールズフレッシュクイーン」の出場予定選手が決定した。選手名の前の数字は選考順位。24年の優秀新人選手賞を獲得した熊谷芽緯と新星・仲沢春香が激突する好カードだ。（1）仲沢春香（23）福井＝126期（2）竹野百香（22）三重＝124期（3）熊谷芽緯（21）岩手＝124期（4）松井優佳（25）大阪＝124期（5）宇野紅音（21）岐阜＝124期（6）大浦彩瑛（29）神