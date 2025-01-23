バンダイ ベンダー事業部は、ク･ラッチの展開するストリートファッションブランド「GALFY(ガルフィ―)」のメインキャラクターをモチーフにしたミニチュアチャーム「GALFY ミニチュアチャームコレクション ぼりゅーむつー」(400円)を1月第4週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。本商品は、90年代に一大ブームを巻き起こしたストリ