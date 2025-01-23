従業員の男性を暴行してけがをさせたとして、警視庁は２３日、東京都練馬区、建設会社社長の男（６４）、台東区、同社元従業員の男（６０）を傷害容疑で逮捕したと発表した。男性は事件後に死亡しており、同庁は司法解剖して詳しい死因を調べる。発表によると、２人は１９日午前２時半頃、練馬区豊玉北の神社境内で、同区貫井の同社従業員成海貴司さん（５０）の顔や頭に殴る蹴るの暴行を加えて、全治不明のけがを負わせた疑い