FRB本部＝＝2022年、ワシントン（共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は28、29両日、金融政策を協議する連邦公開市場委員会（FOMC）を開く。20日発足したトランプ政権下で初の開催となり、経済政策の動向を見極めるため、主要政策金利を据え置く公算が大きい。パウエル議長が会合終了後の記者会見で、トランプ大統領が表明した中国などへの関税強化による経済影響をどう語るかが注目される。FRBは昨年12月の