フジテレビ副会長の遠藤龍之介民放連会長（68）が23日、都内で開いた民放連定例会見後に、取材に応じた。会見前に芸能界引退を発表した中居正広（52）の女性トラブルに社員が関与したなどと報じられたフジテレビの最高権力者と言われる日枝久取締相談役（87）について「話しました。いろいろな話をしました」と明かした。17日の港浩一社長（72）の会見をきっかけにスポンサー離れが始まったことに「例えば2024年という年を考えた時