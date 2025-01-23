【パトレイバー2フォトコンテストキャンペーン】 1月23日～3月17日 開催 海洋堂は1月23日から「パトレイバー2フォトコンテストキャンペーン」を開始した。開催期間は3月17日までで、X上で実施する。 参加には海洋堂「ARTPLA」公式Xアカウントをフォローしたのち「ARTPLA イングラム リアクティブアーマー」を撮影し、ハッシュ