【イサベル 1/7 完成品フィギュア】 2026年1月 発売予定 予約受付開始：1月23日 価格：通常版 32,450円 特典版 33,550円 OtakuToys（オタクトイズ）は、「イサベル 1/7 完成品フィギュア」の予約受付を1月23日より開始した。発売は2026年1月予定で、価格は通常版が32,450円、特典版が33,550円。 アプリゲーム「勝