3月2日に開催される東京マラソン2025に出場する女子エリートランナー59人の選手たちが、23日に発表されました。今年9月東京で開催される世界選手権の選考レースにもなる今大会。国内外から招待選手15人も名を連ねています。国内招待選手は、パリ五輪マラソン代表へしのぎを削った2選手が出場。ベルリンマラソン2024で2時間20分31秒のタイムでフィニッシュした細田あい選手(エディオン)、名古屋ウィメンズマラソンで2時間21分18秒の