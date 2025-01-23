蘇州市中級人民法院を出る在上海日本総領事館の車（中央）＝23日、中国江蘇省蘇州市（共同）【蘇州共同】中国江蘇省蘇州市で昨年6月に日本人母子らが切り付けられ中国人女性が死亡した事件で、同市中級人民法院（地裁）は23日、中国人の無職周加勝被告（52）に故意殺人罪で死刑を言い渡した。日本外務省が明らかにした。判決は、借金苦が動機の「極めて悪質」な犯行だと指摘した。中国側は昨年、被告は「法によって正しく処分