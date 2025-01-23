定例記者会見する民放連の遠藤龍之介会長＝23日午後、東京都千代田区タレント中居正広さん（52）の女性トラブルを巡りフジテレビ社員の関与が報じられた問題で、民放連の遠藤龍之介会長は23日の定例記者会見で「民放全体への不信感を招いている事態だ」と述べ、フジテレビに第三者委員会での事実関係の解明と信頼回復の取り組みを求めた。遠藤氏は同局の副会長を務めている。遠藤氏はフジテレビの港浩一社長が17日に開き、閉鎖