お笑い芸人の とにかく明るい安村さんが、渋谷のど真ん中で “沖縄の夏“ を体感できるイベント「真夏のサマードーム by Orion」PR発表会に登壇。お決まりの芸でイベントを盛り上げました。 【写真を見る】【とにかく明るい安村】2025年は「服を着たい」「ジョン・トラボルタの前で芸をしたい」野望を明かすオリオンビール株式会社では、2025年1月23日(木)〜1月26日までの4日間、東京・渋谷ストリームにスノードームに見立て