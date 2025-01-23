タレントの中居正広が２３日、引退を表明したことを受け、元ＳＭＡＰの稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の３人が連名でコメントを発表した。ＳＭＡＰは９１年９月デビュー。国民的グループへと成長するも、１６年末に解散。１７年に稲垣、草磲、香取の３人が旧ジャニーズ事務所を退所。中居も２０年３月で旧ジャニーズ事務所を退所し、独立していた。【以下全文】突然のことでまだ心の整理がついておらず、言葉が見