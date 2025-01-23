中国・江蘇省蘇州市で去年6月に日本人親子らが切り付けられた事件で、被告の中国人の男に今月23日、死刑判決が言い渡されました。蘇州市のバス停で去年6月、スクールバスを待っていた日本人親子が刃物を持った当時52歳の無職の男に襲われて負傷し、止めに入った中国人の胡友平さん（当時54）が刺されて死亡しました。外務省によりますと、市内の裁判所で今月23日午前11時から男の判決公判が開かれ、裁判所は「借金苦から生き