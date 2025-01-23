愛猫の健康を守るには、猫が患う病気の情報を頭に入れておくことが大切だ。中でも知っておきたいのが、認知度が低い「消化管好酸球性硬化性線維増殖症（GESF）」という病だ。アオチャンさん（@aoiaiue_）は長年、絆を育んできた実家猫の黄子（きこ）ちゃんをこの病気で亡くした。【写真】亡くなる1週間前の姿治療を開始して3日後に息を引き取りました実家猫と笑った愛しい12年間2010年6月、アオチャンさん家族は動物保護活動をし