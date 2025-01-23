日本サッカー協会は１月23日、なでしこジャパンの2025年間スケジュールの一部変更を発表した。アジアサッカー連盟から通達があり、６月下旬からスタートする女子アジアカップ・オーストラリア2026の２次予選について、ホスト国のオーストラリアと前回大会の上位３チーム（中国、韓国、日本）は同大会の予選が免除となり、直接本戦に出場することになった。【画像】日本代表の歴代ユニホームを厳選写真で振り返る！（1992-2024