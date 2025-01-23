韓国メディア『SPOTV News』のチャン・ハンジュン記者がマンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督の試合後コメントを引用しながら、パリ・サンジェルマン（PSG）の韓国代表MFイ・ガンインを称賛した。現地１月22日のマンチェスター・シティ戦（ホーム）でスタメンに名を連ねたイ・ガンインは、いわゆる偽９番として前半45分をプレー。しかしハーフタイム、ルイス・エンリケ監督から故障明けのウスマンヌ・デンベレ