２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比３１２円６２銭高の３万９９５８円８７銭だった。４日連続で値上がりした。ソフトバンクグループなどによる米国の巨額ＡＩ（人工知能）投資計画が好感され、前日の米株式市場でハイテク株が上昇した。この流れを引き継いだ東京市場でも株価水準が高い半導体関連株や、データセンター向け需要増への期待から電線株が買われ、日経平均は一時、約２週間ぶりに４万