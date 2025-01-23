東京証券取引所23日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。一時400円近く上げ、取引時間中としては約2週間ぶりに節目の4万円を回復した。終値は前日比312円62銭高の3万9958円87銭。前日の米国市場で主要株価指数がそろって上昇した流れが波及した。東証株価指数（TOPIX）は14.55ポイント高の2751.74。出来高は約18億7200万株。トランプ米大統領が21日に発表した生成人工知能（AI）に対する巨額の投資計画が引