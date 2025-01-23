三重県警は23日、津市が施工した水道工事を、市内の業者が行ったように偽装して代金を請求し、市から計8万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で津市上下水道事業局の技能長中村一男容疑者（56）＝同市＝と同局技能長松岡泰成容疑者（51）＝同市、津市の水道工事会社「新英工業」代表取締役の新居利英容疑者（50）＝同市＝を逮捕した。逮捕容疑は2023年8月〜24年1月、中村、松岡両容疑者らが津市内で施工した3件の水道工事の書類