23日午後1時40分ごろ、東京都中央区銀座1丁目の13階建てビルの9階付近から出火し、東京消防庁が消火活動に当たっている。9階には従業員ら3人がいたが、避難して無事という。けが人などは確認されていない。火災があったビルを見る人たち=2025年1月23日午後2時17分、東京都中央区銀座1丁目、上田幸一撮影