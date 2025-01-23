弁護士の紀藤正樹氏が２３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。タレント中居正広の引退発表に触れた。この日の昼ごろ、中居は有料会員サイトを通じて芸能界引退を報告した。「私、中居正広は本日をもって芸能活動を引退いたします。なお、会社であります【（株）のんびりなかい】につきましては、残りの様々な手続き、業務が終わり次第、廃業することと致します」などとした。これを受け、紀藤氏は「今回の問題は個人間のト