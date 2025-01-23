立川競輪のＦ?「ＨＰＣＪＣ杯」は２３日に２日目を迎え、６Ｒのガールズ予選２は吉川美穂（３２＝和歌山）がまくりで快勝した。初日は２角まくり、この日はバック付近から力強く仕掛け、連勝で決勝へとコマを進めた。「立川は（ホームバンクの）和歌山に似ていて、２日目のような仕掛けは本当はダメなんです」と組み立て面で反省もあったようだが、「調子はいい方だと思うので」と中２日でもデキに関しては納得の様子だ。た