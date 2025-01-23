東京マラソン財団は２３日、東京世界陸上（９月）の代表選考を兼ねた、東京マラソン（３月２日）のエントリー選手を発表。昨年のパリ五輪６位入賞の赤崎暁（九電工）、同代表で２１年東京五輪６位入賞の大迫傑（ナイキ）、昨年９月に日本歴代２位となる２時間５分１２秒をマークした池田耀平（花王）ら国内トップ選手が名を連ねた。２３年ブダペスト世界陸上代表の山下一貴（三菱重工）、其田健也（ＪＲ東日本）、２１年東京五