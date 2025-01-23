【モデルプレス＝2025/01/23】元NMB48の山田菜々が22日、自身のInstagramを更新。弟で俳優の中山優馬と妹で元NMB48の山田寿々との、きょうだい3ショットを公開した。【写真】山田菜々・中山優馬・山田寿々「そっくり」3きょうだい密着オフショット◆山田菜々、弟・中山優馬＆妹・山田寿々との3ショット公開この日、菜々は「まさかの3人で撮影していただいてます！3人で雑誌撮影は初めてでした 」とつづり、同日発売の雑誌「Myojo」